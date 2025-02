Fanpage.it - A Sesto un tifoso del Chievo è caduto dagli spalti dello stadio Breda: è grave

Leggi su Fanpage.it

Stando a quanto si apprende, ildel, un 32enne, è stato soccorso e trasportato all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso. Non è in pericolo di vita.