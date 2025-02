Quifinanza.it - A Parigi energia pulita dai tornelli della metro grazie al passaggio delle persone

anche ladiventa green, e l’elettricità si produceai passeggeri. Idi alcune stazioni, infatti, sono stati trasformati in vere e proprie turbine eoliche, per di più biodegradabili, che produconoal. L’idea è nata da un gruppo di studentiscuola di ingegneria Juniacittà di Lille, che hanno risposto a un bando di open innovation lanciato da Ratp, l’azienda che gestisce lapolitanana.C’è da dire che, rispetto ad altri Paesi europei, la Francia è indietro nell’adozione dell’eolica. Per questo motivo, da diversi anni si stanno intensificando gli sforzi per aumentare il numero di impianti eolici offshore destinati alla produzione dielettrica, e non mancano progetti più piccoli ma decisamente promettenti come questo.