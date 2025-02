Ilrestodelcarlino.it - A lezione tra le nuvole. Corsi per 150 studenti

Dalle lezioni teoriche alle attività in volo. Entra nel vivo il corso di ‘Cultura aeronautica’ organizzato dall’Aeronautica militare in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale e il Comune e rivolto aglidelle scuole superiori imolesi che hanno aderito all’iniziativa. Il corso è stato presentato nei giorni sall’aeroporto Francesco Baracca di Lugo, sede dell’omonimo aeroclub romagnolo, alla presenza di quasi 150che hanno potuto così familiarizzare per la prima volta con i velivoli Siai U-208 del 60esimo Stormo sui quali, da domani a giovedì, effettueranno attività in volo. La prima parte del corso, che ha preso il via lo scorso 17 febbraio, è stata invece dedicata ad un ciclo di lezioni sui principi dell’aerodinamica, agli strumenti di bordo e alla sicurezza del volo, con cenni alla meteorologia e al controllo del traffico aereo.