Lein servizio permanente effettivo, anche ae quando non se ne sentiva la mancanza. Domenica mattina le femministe indignate e denudate hanno inscenato l’ennesima oscena protesta, rigorosamente in Senza veli, stavolta contro il partito di estrema destra tedesco AFD.Nonostante il freddo e la neve, un’attivista per i dirittidonne semiGroup ha protestato contro l’AFDquesta mattina: la ragazza, truccata con gli iconici baffetti e i capelli corti, proprio come Adolf Hitler, ha alzato anche il braccio per il saluto nazista.Gli insultispaventeranno Putin?La giovane ha corredato il proprio “costume” abbigliandosi con i tradizionali Lederhosen tedeschi e mostrando sul braccio il disegnobande naziste rosse.