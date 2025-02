Anteprima24.it - A fuoco baracca con animali: I Vigili del fuoco ne salvano alcuni

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoIdeldi Avellino, nella notte appena trascorsa, tra il 22 e 23 febbraio, sono stati allertati per due interventi. Il primo alle ore 23:10 circa in via Reanni a Starze di Summonte per un incendio in unacon all’interno, mettendone in salvo.Per spegnere il rogo è stato necessario il supporto di un’ulteriore autobotte dal comando di via Zigarelli.L'articolo Acon: Idelneproviene da Anteprima24.it.