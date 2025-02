Oasport.it - A che ora partono Paris e gli azzurri nel superG di Crans Montana: n. di pettorale, programma, tv

Leggi su Oasport.it

Domenica 23 febbraio andrà in scena ilmaschile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Si preannuncia grande spettacolo in Svizzera, dove gli atleti si sfideranno nella secondo gara di questo weekend dopo la discesa libera del sabato. Appuntamento alle ore 10.30, l‘Italia cercherà il risultato di lusso soprattutto con Dominik, Mattia Casse, Giovanni Franzoni e Florian Schieder.LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE ALLE 9.30 E 12.15LA DIRETTA LIVE DELMASCHILE DALLE 10.30Di seguito il calendario completo, ildettagliato, l’orario d’inizio, la startlist, il palinsesto tv e streaming, a che oragli italiani nelmaschile di. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.