A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist slalom Sestriere e superG Crans Montana, programma, streaming

Vanno ufficialmente a concludersi i due fine settimana di gare valevoli per la Coppa del Mondo di sci2024-2025. Il comparto maschile sarà di nuovo impegnato a(Svizzera) mentre le donne saranno di scena al.Quale sarà ilodierno? La giornata inizierà alle ore 09.30 con la prima manche della gara tra le porte larghe sulla pista intitolata a Giovanni Alberto Agnelli. La seconda manche, invece, scatterà alle ore 12.15 e andrà a delineare un podio quanto mai importante, come i 100 punti che saranno in palio per la classifica di specialità e quella generale.Alle ore 10.30, invece, sarà la volta delmaschile a. Sulle nevi elvetiche saranno nuovamente i padroni di casa ad avere il ruolo di favoriti, dopo un Mondiale di Saalbach che ha rasentato la perfezione.