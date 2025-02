Panorama.it - 74.90.99, il limbo dei codici ATECO

Leggi su Panorama.it

Che cosa hanno in comune un consulente di apiterapia con un perito di gioielli antichi? Sulla carta e nella pratica proprio un bel niente. Eppure vengono identificati dal medesimo codice, acronimo di ATtività ECOnomiche, ovvero la classificazione adottata dall’Istat per fini statistici, fiscali e contributivi. Il riferimento in questione è il (famigerato, per gli addetti ai lavori) 74.90.99, la cui denominazione ufficiale risulta essere «altre attività professionali non classificate altrove». Stiamo parlando di una «terra di mezzo» in cui convivono psicologi del benessere e sommelier, professionisti olistici e organizzatori di eventi. «Sotto questo codice vengono identificate quelle attività che non hanno avuto una classificazione con un codicespecifico. Per questo convivono lavori del tutto diversi» spiega Franco Cocozza, commercialista e revisore legale.