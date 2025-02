Tvplay.it - 22 milioni, fissato il prezzo del pallino di Thiago Motta

La Juventus potrebbe regalare aun vecchio, il cuisi aggira sui 22di euro: Giuntoli prova l’affondo decisivoI bianconeri devono provare a piazzare almeno un paio di colpi in difesa in prospettiva futura, anche perché gli interventi di gennaio non sembrano aver convinto in quel settore. C’è un nome in particolare che farebbe molto contento l’ex tecnico del Bologna.22ildeldi(TvPlay – ANSA) La Juventus ha cercato di regalare aun paio di soluzioni tampone nel reparto arretrato, per far fronte alle assenze per infortunio di Cabal e Bremer. Il colombiano e il brasiliano hanno lasciato anzitempo questa stagione, a causa di una doppia rottura del legamento crociato. Di certo una bella sfortuna per i bianconeri, che hanno dovuto chiedere gli straordinari a Gatti e Kalulu per coprire l’emergenza.