Bergamonews.it - ? LIVE! Empoli-Atalanta 0-5: cinquina nerazzurra, Dea dominante al Castellani

Leggi su Bergamonews.it

0-5Marcatori: 27? aut. Gyasi, 33? Retegui, 43?, 54? Lookman, 74? Zappacosta(3-4-2-1): Silvestri; Goglichidze, De Sciglio, Cacace; Gyasi (58? Sambia), Grassi (72? Zurkowski), Maleh (83? Kovalenko), Pezzella; Henderson, Esposito (72? Campaniello); Kouamé (58? Colombo). A disp. Vasquez, Seghetti, Bembnista, Tosto, Bacci, Konaté. All. D’Aversa(3-4-3): Carnesecchi; Posch, Djimsiti (63? Toloi), Kolasinac; Bellanova, Pasalic (76? Brescianini), De Roon, Zappacosta (86? Ruggeri); De Ketelaere (63? Ederson), Retegui, Lookman (76? Cuadrado). A disp. Rui Patricio, Rossi, Del Lungo, Palestra, Sulemana, Samardzic, Vavassori, Vlahovic. All. GasperiniAmmoniti: Carnesecchi (67?) per protesteEspulsi: –Note: recupero tempo pt 2?, st 2?Gli aggiornamenti in direttaFINE PARTITA!86? – Minuti per Ruggeri, partita ormai in ghiaccio.