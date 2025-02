Bergamonews.it - ? LIVE! Empoli-Atalanta 0-3: inizia il secondo tempo

0-3Marcatori: 27? aut. Gyasi, 33? Retegui, 43? Lookman(3-4-2-1): Silvestri; Goglichidze, De Sciglio, Cacace; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Henderson, Esposito; Kouamé. A disp. Vasquez, Seghetti, Bembnista, Sambia, Tosto, Bacci, Campaniello, Kovalenko, Zurkowski, Konaté, Colombo. All. D’Aversa(3-4-3): Carnesecchi; Posch, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman. A disp. Rui Patricio, Rossi, Toloi, Del Lungo, Ruggeri, Palestra, Cuadrado, Ederson, Sulemana, Brescianini, Samardzic, Vavassori, Vlahovic. All. GasperiniAmmoniti: –Espulsi: –Note: recuperopt 2?Gli aggiornamenti in diretta52? – Henderson col destro a giro dal limite, palla fuori di poco.IL!INTERVALLO!45? – Bello schema dell’da piazzato, Cacace sfiora il gol.