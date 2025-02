Zverev spreca tutto a Rio de Janeiro | in semifinale ci va Comesana Out anche Cerundolo

Leggi su Sportface.it

Colpo di scena all’Atp di Rio de2025, dove Alexanderesce di scena contro Francisco. Un match pieno di errori, quello giocato dal tedesco, che permette quindi all’argentino di ottenere la sua vittoria più importante in carriera. Un successo meritato per l’ormai ex numero 86 del mondo, che con questo successo si è già assicurato la posizione numero 67 dalla prossima settimana. Chefosse un avversario da non sottovalutare lo si era già capito nel primo set: dopo aver perso il servizio nel game che ha inaugurato il match, infatti, il 24 enne ha reagito nel quarto gioco, ottenendo un’ulteriore palla break nel sesto non sfruttata per un errore di dritto. È in quello successivo, però, cheha piazzato il break decisivo per aggiudicarsi il set.In un secondo set senza troppi scossoni nei primi turni, l’errore dicon la volée ha regalato una grande chance a