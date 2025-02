Ilrestodelcarlino.it - Zoboletti: "Vendichiamo la sconfitta dell’andata"

Il presidente dell’Avezzano Andrea Pecorelli scomoda anche la storia antica, il re e condottiero spartano Leonida, l’imperatore persiano Serse I, per caricare la sua squadra per il match di domani contro la Samb. Nella gara di andata i marsicani si imposero per 1-0 e sognano di fare nuovamente lo sgambetto alla capolista. "Domenica - ha detto Pecorelli ad un quotidiano on line abruzzese - sarà come alle Termopili: si tenterà di fermare un esercito immenso. L’abbiamo già fatto all’andata? Sì. Noi restiamo sempre un manipolo di eroi". "Ogni settimana -risponde così Alessandroal massimo dirigente dell’Avezzano nel corso della trasmissione Pianeta Samb in onda su Radio Azzurra - ci sono sempre delle dichiarazioni originali nei nostri confronti che però, non ci toccano più di tanto.