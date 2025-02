Quotidiano.net - Zelensky rinvia l'accordo con gli Stati Uniti su minerali e terre rare

Volodymyrnon è disponibile al momento a firmare uncon glisullo sfruttamento diucraini, dato da alcune fonti come in dirittura di arrivo: lo riferisce Sky News Uk che, citando fonti informate ucraine, scrive che a frapporsi all'intesa c'è una "serie di ostacoli problematici". "L'non è ancora pronto per la firma, c'è una serie di ostacoli problematici e il presidente non è disposto a firmarlo nella forma attuale della bozza", dice la fonte. "Ad oggi, la bozza dinon rispecchia un'intesa fra partner ma contiene solo un impegno unilaterale da parte dell'Ucraina".