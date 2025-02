Thesocialpost.it - Zelensky frena sull’accordo con gli Usa per le terre rare: “Non è pronto a firmare”

L’intesa tra Stati Uniti e Ucraina sulleè tutt’altro che chiusa. Il presidente Volodymyr, secondo una fonte vicina al governo ucraino, “non è” al’accordo che garantirebbe a Washington un accesso preferenziale al 50% dei minerali strategici del Paese.Pressioni dagli USA, ma Kiev chiede modificheLa dichiarazione arriva in risposta alle parole di Mike Waltz, consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump, che ieri aveva assicurato cheavrebbe presto sottoscritto l’accordo. Secondo la fonte ucraina, però, la bozza attuale è inaccettabile: “Vogliono prenderci 500 miliardi di dollari. Che tipo di partnership è questa? Abbiamo proposto degli emendamenti“.Trump: “Gli USA hanno speso 350 miliardi in una guerra persa”Donald Trump spinge per un’intesa che leghi la cessione dei minerali agli aiuti già forniti dagli Stati Uniti a Kiev.