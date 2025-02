Zanon | Trump vuole Zelensky in esilio a Parigi e smonta Macron e Starmer

Leggi su Liberoquotidiano.it

Prima le accuse incendiarie di essere «un dittatore non eletto» e «un comico modesto» con un indice di popolarità fra gli ucraini del 4%, poi un messaggio distensivo in cui viene definito un «leader coraggioso», e ieri una nuova mazzata: la presenza ai negoziati del presidente ucraino, Volodymyr, «non è molto importante». Tra la nuova amministrazione americana e il leader di Kiev continuano le querelle a distanza, sullo sfondo delle trattative per porre fine alla guerra in Ucraina che gli Stati Uniti di Donalde la Russia Vladimir Putin vorrebbero portare avanti senza includere. «Non credo sia molto importante la sua presenza agli incontri», ha dichiarato ieriin un'intervista a Fox Radio. «È lì da tre anni. Rende molto difficile fare accordi», ha aggiunto l'inquilino della Casa Bianca, ribadendo i concetti espressi dopo il vertice tra le delegazioni di Usa e Russia andato in scena all'inizio della settimana a Riad, in Arabia Saudita.