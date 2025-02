Ilfattoquotidiano.it - Zakharova di nuovo contro Mattarella: piange poi canta “Bella ciao”. E riceve una petizione di “20mila italiani che le chiedono scusa”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Prima le lacrime, poi il canto dell’inno della Resistenza,. Maria, portavoce del ministero degli Esteri russo, torna ad attaccare il presidente della Repubblica Sergio. Questa volta non si tratta di una dichiarazione o una nota stampa, ma di un video sui social. Parla di “dichiarazioni blasfeme” del capo dello Stato italiano (quelle per cui la Russia è equiparabile al Terzo Reich nazista). E nel filmatol’insieme di circacittadiniche, con questa sottoscrizione, avrebbero condannato il pensiero del presidente e chiestoa nome dell’Italia. A consegnare laè stato un giornalista italiano che vive in Donbass, Vincenzo Lorusso.Un abbraccio tra l’Italia e la Federazione Russa.Noi conosciamo la Storia, gliconoscono la storia e conoscono il sacrificio di 27 milioni di sovietici.