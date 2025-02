Youth League di Karate Italia ancora sul podio | la categoria Juniores fa medaglia

Leggi su Ilfaroonline.it

Prosegue una trionfaledia Fujairah, per gli atletini. Salgono sulEmanuele Caponera e Alessandra Bossi. Dopo le medaglie degli Under 21 (leggi qui), ecco gli allori della.Oggi è il turno degli Under 16 (Cadetti).Il racconto della gara – Fonte Fijlkam/fijlkam.itPartiamo dal primo, Emanuele Caponera, che nel kata individuale maschile ha fatto una gran prestazione, battendo nella sua finalina ha battuto il marocchino Tijani Lamoum sul risultato di 40.40 a 39.90. Prima, a parte la semifinale persa, aveva vinto cinque incontri nel suo girone.Alessandra Bossi, invece, nei 48 kg di kumite, ha perso il suo primissimo incontro con Alina Arapova, poi finalista. Ai ripescaggi ha ingranato la marcia e non ha lasciato spazio a nessuna delle sue tre avversarie.