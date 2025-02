Juventusnews24.com - Yildiz dalla panchina nelle ultime tre partite, Thiago Motta svela: «Faccio le scelte migliori per la squadra in quel momento. Se non ha giocato è perché…»

di Redazione JuventusNews24è diventato un po’ il caso dellesettimane in casa Juve, maprecisa cosa lo ha spinto ad escluderlo per la sfide contro l’Inter e il PSVKenanè stato uno dei temi trattati danella conferenza stampa pre Cagliari Juve. Ecco che cos’ha detto su di lui il tecnico bianconero in merito allepanchine riservategli.– «Ogni scelta è per ottenere il massimo nel. Quando halo ha meritato, quando non haè perché qualcuno ha meritato di più in. Non possono giocare tutti maleper lanel, non conta ieri o domani, ma adesso».LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DIALLA VIGILIA DI CAGLIARI JUVELeggi su Juventusnews24.com