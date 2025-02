Juventusnews24.com - Yildiz ancora in panchina? Thiago Motta pensa a questo per Cagliari Juve: ecco chi giocherà sulla fascia sinistra

di RedazionentusNews24inper? Potrebbe arrivare un'altra esclusione per il 10 bianconero in campionatoPotrebbe partireinKenan. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'esterno bianconero dovrebbe lasciare il suo postoa Mbangula: il talento belga potrebbe infatti partire dal 1?.Sull'altradovrebbe essere riproposto Conceicao mentre nel ruolo di trequartista McKennie. In attacco Vlahovic si candida a una maglia da titolare in.LE PROBABILI FORMAZIONI DI