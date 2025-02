Zonawrestling.net - WWE: Trish Stratus torna a SmackDown, ma viene attaccata da Nia Jax

La WWE Hall of Famerha partecipato all’edizione del 21 febbraio di, ma la leggenda canadese ha lasciato New Orleans dolorante. Durante lo show, Tiffany Stratton ha sconfitto Candice LeRae, ma è statada Candice e Nia Jax dopo il match. Nonostante l’intervento diper salvare la situazione, Nia e Candice sono riuscite ad avere la meglio sulla Hall of Famer e sulla WWE Women’s Champion. Il segmento si è concluso con Jax che ha steso Stratton econ un Annihilator.SHEESH!@com tried to rescue @tiffstrattonwwe, but Nia Jax and @CandiceLeRae said NOPE #pic.twitter.com/vxovEdyast— WWE (@WWE) February 22, 2025 L’apparizione dianticipa il suo ritorno sul ring a Elimination Chamber, dove farà squadra con Tiffany Stratton in un match di coppia.