WWE | The Rock vuole l’anima di Cody Rhodes

Durante la puntata odierna di SmackDown Theha fatto una sua apparizione per parlare con l’attuale campione WWE ma era già stato preceduto nello show da Nick Aldis che ha informatoche “The Final Boss” voleva parlargli. Theha esordito la sua promo annunciando ufficialmente che WrestleMania 42, l’evento dell’anno prossimo, si terrà a New Orleans. Fatto ciò, ha chiamato il campione della WWE; dicendogli che dalla loro faida a WrestleMania 40 dell’anno scorso, i due erano diventati buoni amici e così anche le loro madri.Theha poi detto che voleva chefosse il suo campione, al cheha detto che era già il campione del popolo, quindigli ha risposto semplicemente di essere in grado di realizzare tutti i suoi sogni volendo che lui ediventino fratelli.