Zonawrestling.net - WWE: Liv Morgan e Raquel Rodriguez attaccano Naomi e Bianca Belair a SmackDown

L’episodio didella scorsa notte ha visto un momento caotico, quando, si sono trovate faccia a faccia con due delle Superstar più determinate della scena: Liv. Sebbene l’incontro trae Livfosse stato programmato come uno degli highlight della serata, la situazione è rapidamente sfociata in un drammatico cambio di scena.Le due sfidanti, infatti, hanno sorpresocon un attacco feroce, prima che il match potesse iniziare.hanno scatenato un assalto devastante, lasciando le campionesse incapaci di difendersi e costringendo gli arbitri a interrompere l’assalto. YIKES! @WWE & @YaOnlyLivvOnce just attacked @WWE and!#pic.twitter.com/dTyyEm8TkH— WWE (@WWE) February 22, 2025 Questo colpo di scena ha portato all’annuncio di un incontro per il WWE Women’s Tag Team Championship, in cuidifenderanno i loro titoli contro Livnella prossima puntata di RAW.