Zonawrestling.net - WWE: Edris Enofe pronto al rientro dall’infortunio

Leggi su Zonawrestling.net

Fino a qualche mese fa, sembrava che il tag team composto dae Malik Blade fosse a pochi passi da un push importante ad NXT. Utilizzati con discreta continuità il martedì sera, e sempre affidabili sul ring, i due erano uno dei team sull’orlo del successo nella divisione guidata da Axiom e Nathan Frazer. Poi però il booking ha iniziato a lasciarli più in disparte, finché poi due infortuni in sequenza hanno bloccato tutti i piani. Ma ora il loro percorso èa ripartire, almeno in parte.alsul ringCome annunciato da lui stesso su X,ha ufficialmente ricevuto il via libera dai medici per tornare sul ring dopo l’infortunio subito lo scorso agosto durante le registrazioni di LVL Up: nella puntata del 6 agosto, infatti, durante un match contro Kale Dixon,aveva subito un infortunio alla spalla che lo ha costretto a diversi mesi di stop.