Zonawrestling.net - WWE: Drew McIntyre si burla di The Rock e della sua pretesa sull’anima di Cody Rhodes

Le cose a SmackDown hanno preso una piega decisamente strana, enon ha perso l’occasione per dire la sua. Dopo che Thesi è trovato faccia a faccia con l’Undisputed WWE Champion,, avanzando l’assurda richiestasua anima,si è subito riversato sui social per prendere in giro l’intera situazione. Ha pubblicato uno screenshot dei Simpson, un classico sfottò che sembra suggerire comesia finito in una sorta di negoziazione soprannaturale con il “Final Boss”:(2025) pic.twitter.com/qbTD2hiham—(@DWWE) February 22, 2025 I fan sono rimasti a bocca aperta dopo la sorprendente svolta di The, che da alleato si è trasformato in qualcosa di molto più sinistro. Dopo aver annunciato che WrestleMania 42 si terrà a New Orleans, “The Great One” ha lasciato intendere di non voler essere solo un amico per, ma di desiderare un controllo totale su di lui.