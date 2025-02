Zonawrestling.net - WWE: Drew McIntyre lotta con un ginocchio malandato e perde a SmackDown

Leggi su Zonawrestling.net

si è presentato a Friday Nightdel 21 febbraio lontano dalla sua forma migliore, e ora sappiamo quanto fosse grave la situazione. L’ex WWE Champion ha scioccato i fan con un aggiornamento su Instagram, rivelando di aver dovuto drenare del liquido dalappena 45 minuti prima di affrontare Jimmy Uso.ha condiviso un video della procedura, scrivendo sopra le immagini: “Ecco il miomentre viene drenato dal liquido, appena 45 minuti prima del match. Auguratemi buona fortuna.”revealed via Instagram that he has liquid drained from his knee 45 mins prior to his match on #WWE #tonight pic.twitter.com/N2nV9bQMI1— Ringside News: WWE & AEW Wrestling News (@ringsidenews) February 22, 2025 Nonostante abbia resistito al dolore,ha finito perre contro Jimmy Uso nel match di apertura di