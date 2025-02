Zonawrestling.net - WWE: Chelsea Green pronta per un match misterioso nel prossimo episodio di SmackDown

L’didel 21 febbraio è stato davvero emozionante per la compagnia, che ha fatto parlare molto di sé. Tuttavia, la WWE è già proiettata alla prossima settimana. L’del 28 febbraio si terrà alla Scotiabank Arena di Toronto e sarà l’ultimo appuntamento del brand blu prima dell’attesissimo PLE, Elimination Chamber.Nick Aldis ha comunicato ache ha in serbo per lei un buonla prossima settimana a. Non le ha rivelato chi affronterà, ma le ha detto di prepararsi. Questo è avvenuto dopo che lei si è lamentata di non avere un posto negli show della WWE in Canada la prossima settimana.Nick Aldis throws Liv & Raquel out of the building, they laugh in his face and then Aldis says "Go put some clothes on" wtf #pic.