Zonawrestling.net - WWE: Ancora incomprensioni tra Solo Sikoa e Jacob Fatu, la vittoria va a Priest e Strowman

Leggi su Zonawrestling.net

Il legame trache sembrava indissolubile conche non perdeva occasione per lanciare i suoi “I love you”, ha iniziato a scricchiolare nelle scorse settimane, fino a forse compromettersi definitivamente dopo cheha colpito per sbaglio Tama Tonga creando scompiglio nel match divalevole per un posto ad Elimination Chamber, poi vinto da Damian. Questa notte il fu Tribal Chief ha provato a rimettere i cocci a posto, chiedendo unità di intenti per il main event in cui al fianco diha affrontato Braune Damian. Un altro erroreChe i rapporti siano cambiati traè stato chiaro prima del match, con i due inquadrati mentre si avviavano verso il ring conche ha tenuto un breve promo per poi chiedere la sua theme song.