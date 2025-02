Zonawrestling.net - WWE: Alexa Bliss dichiara di essere al comando a SmackDown

Con l’Elimination Chamber in programma per il 1° marzo, c’erano alcune questioni da affrontare durante l’episodio didella scorsa notte evoleva far parte dell’azione.Il ritorno dialla Royal Rumble è stato un grande evento, segnando il suo ritorno sul ring dopo un’assenza per tutto il 2024. Ora che è tornata, molti si chiedono quale sarà il suo ruolo nel roster di.Durante l’episodio di questa settimana, è andato in onda un segmento video con. Parlando della sua assenza dalla WWE, ha sottolineato come i volti possanocambiati, ma lei sia sempre la stessa. Ha ricordato di conoscere bene l’Elimination Chamber, avendola già vinta, e ha avvertito le altre partecipanti promettendo loro un “inferno come mai prima d’ora”.