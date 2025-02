Wta 1000 Dubai 2025 | Mirra Andreeva regina negli Emirati Tauson ko in finale

Leggi su Sportface.it

si è laureata campionessa del Wtadi. La classe 2007 russa, che succede a Jasmine Paolini nell’albo d’oro del torneono, scrive una nuova pagina di storia, diventando la più giovane a vincere un Wta, a soli 17 anni e 298 giorni.ha superato inla danese Clarain due set, con il punteggio di 7-6(1) 6-1 in un’ora e 46 minuti di incontro, in quello che era l’atto conclusivo più giovane di sempre per un Wtaper l’età sommata delle finaliste.Con questo importante successo, il secondo titolo della carriera dopo il Wta 250 di Iasi dello scorso luglio, la siberiana farà per la prima volta capolino nella top ten del ranking Wta a partire da lunedì, e sarà la nuova numero 9 al mondo. L’impressione però è che il meglio debba ancora venire per, che rappresenta il presente e il futuro del tennis russo.