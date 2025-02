Biccy.it - Willie Peyote, perché è tornato a Sanremo e quel movimento della mano che fa impazzire il web

Leggi su Biccy.it

al Festival dia distanza di un paio d’anni dal suo debutto con il brano Mai Dire Mai (La Locura). Era il 2021, c’era il Covid, era distanziato, chiuso e senza il pubblico. “Negli anni immediatamente successivi alla precedente apparizione ho pensato che non ci sarei mai più” – ha dichiarato a FanPage – “Devo dirti però che dopo un po’, forse dopo un anno già, a vedere Daniel Bestonzo sempre in Riviera tutti gli anni a fare festa e a divertirsi, ho pensato “Ma proprio l’unico anno che era tutto chiuso dovevo andare?”. Ci torno una volta che mi posso godere anche le feste, il casino, la gente in giro, che comunque è parte integrante dell’atmosfera sanremese, io me l’ero tutta persa, quindi ho pensato alo, certo, poi è successo che è venuto fuori un pezzo che avevaquid in più, che alla mia etichetta è sembrato giusto e opportuno proporre ed è andata“.