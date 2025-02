Ilrestodelcarlino.it - William Zanca: l'arte pop delle lattine di alluminio a Riccione

è un’artista speciale, sulla sua tavolozza non ci sono colori a tempera o acquerelli, la suapassa attraverso ledi. Dà vita a quadri e sculture, sfruttando i colori e le loro forme. "Non c’è cosa più pop di una lattina, tutti la notano e la miadeve essere proprio così"., come ha incontrato l’? "C’è sempre stata nella mia vita, fin da quando ero piccolo. Da ragazzino mi dilettavo nel disegno, mi ricordo che alle medie vinsi il premio Pittura al palazzo del Turismo. Poi negli anni, crescendo ho sperimentato l’in ogni sua forma". Poi ha incontrato l’art recycling. "E da lì è stato amore a prima vista. E’ successo circa una decina di anni fa, venivo da un periodo di fermo, non facevo opere, ma la mente continuava a lavorare, quella di un’artista non si ferma mai.