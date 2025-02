Justcalcio.com - Wiegman non pensa a Euros “come il lavoro in Inghilterra al Portogallo

Sito inglese:Sarinainsiste che non stando all’Euro 2025 dopo aver visto la forma riguardante incontinuare con un tiepido pareggio per 1-1 in.Alessia Russo ha messo l’in rotta per la vittoria nell’apertura della loro Nations League, l’attaccante dell’Arsenal che si trova a casa dalla Croce di Lucy Bronze.Ma gli standard delle leonesse sono diminuiti nella seconda metà, quando hanno raccolto solo una figura di goal prevista (XG) di 0,19, rispetto a 0,92 nei primi 45 minuti.Kika Nazareth ha terminato un’eccellente mossa delal 75 ° minuto, guadagnando agli ospiti un meritato punto per dare il via alla loro campagna del Gruppo A3.L’ha ora vinto solo due delle ultime sei partite in tutte le competizioni, con i campioni europei che si avvicinano alla difesa del titolo di quest’anno in Svizzera in forma preoccupante.