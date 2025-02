Oasport.it - WEC, BMW chiude in vetta il Prologue in Qatar

BMW Motorsport conclude al comando ildel FIA World Endurance Championship a Lusail in. Robin Frijns, a bordo dell’auto n. 20, ha fatto la differenza in 1.38.971, il best lap delle quattro sessioni completate questo fine settimana.L’olandese ha avuto la meglio sulla Cadillac Hertz JOTA n. 38 di Sébastien Bourdais e la Ferrari 499P AF Corse n. 83 di Robert Kubica. Il francese ed il polacco si sono inseriti ad oltre 145 millesimi dalla BMW di testa, padrona della scena per quasi l’intera sessione.La BMW n. 20, la Cadillac n. 12, la Ferrari n. 50 e l’Alpine n. 36 inseguono nell’ordine precedendo la Toyota n. 7, la Ferrari n. 51 e la Toyota n. 8. Peugeot insegue insieme ad Aston Martin, al debutto assoluto nel Mondiale e Porsche Motorsport che si è distinta nella Session 3 di questo pomeriggio con Kevin Estre.