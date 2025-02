Juventusnews24.com - Weah Juve, momento d’oro per il terzino: Thiago Motta ha voluto mandargli questo messaggio in conferenza. Cosa ha rivelato su di lui

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24ha parlato soddisfatto del suo progresso in campo in quella fase di gioco. Ecco cos’ha dettoNellastampa pre Cagliarisi è soffermato sulle prestazioni di Timothy. Ecco cos’ha detto su di lui.CRESCITA DIIN FASE DIFENSIVA – «Assolutamente sì, lo vedo molto bene. La primaè difendere, essere aggressivo, andare al contrasto, sta vincendo tantissimi duelli, va ad attaccare l’uomo. Può migliorare ancora in quel ruolo. Poi ci porta tantissimo in fase offensiva, arrivando da dietro e guardando il gioco. Riesce a fare anche gol, è un plus per il difensore che inè in grande forma».LASTAMPA INTEGRALE DIPRE CAGLIARILeggi suntusnews24.com