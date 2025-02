Quotidiano.net - Warner Bros. Discovery lancia 'Portobello', prima serie italiana su MAX

Leggi su Quotidiano.net

In vista dell'arrivo in Italia nel 2026 di MAX, la nuova piattaforma streaming del gruppo, una delle principali mediacompany a livello mondiale, annuncia laproduzione originale scripted. Saràdi Marco Bellocchio, latv prodotta da OurFilms, società del gruppo Mediawan, e Kavac Film, in coproduzione con ArteFrance ed in collaborazione con The Apartment Pictures, una società del gruppo Fremantle. Lacon protagonista Fabrizio Gifuni, in 6 episodi racconta la vicenda umana e giudiziaria di Enzo Tortora, il celebre conduttore del programma televisivo. Laè prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Our Films e prodotta da Simone Gattoni per Kavac Film.