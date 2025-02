Dilei.it - Wanda Nara chiede a Icardi 500mila euro al mese e jet privato. E L-Gante rischia il carcere

e Maurosono pronti a tornare in Italia, dove il calciatore ha ufficialmente chiesto il divorzio. Del resto a Milano l’ex coppia ha vissuto gli anni più belli del matrimonio, qui sono nate le figlie Francesca e Isabella e sempre qui i due possiedono alcuni immobili e auto di lusso. La prima udienza di separazione si terrà il prossimo 11 marzo e l’ex vincitrice di Ballando con le Stelle ha già chiesto una cifra importante per l’assegno di mantenimento che dovrà riceverà dall’ex marito, con il quale è da mesi ai ferri corti.e l’assegno di mantenimento diStando a quanto riporta il Corriere della Sera,è pronta are all’ex marito, “fra separazione e divorzio, per sé e per il mantenimento delle due bambine – di 10 e 9 anni – una cifra complessiva di quasial“.