Fanpage.it - Wanda Nara chiede a Icardi 500mila euro al mese di mantenimento: “Cifra in linea con il suo stile di vita”

Leggi su Fanpage.it

Proseguono le diatribe trae Maurosul divorzio. Come riportato dal Corriere, la showgirl argentina avrebbe chiesto al suo ormai ex marito un assegno dida. La cifra sarebbe inal suodi vita, "che contempla il noleggio del jet privato come unica soluzione di trasporto".