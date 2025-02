Oasport.it - Volta ao Algarve 2025: Milan Fretin vince allo sprint la quarta tappa, terzo Filippo Ganna

Ancora Belgio in volata allaao. Dopo Jordi Meeus altronte, che questaporta però la firma di: il corridore della Cofidis è riuscito ad imporsi nellafrazione con arrivo in quel di Faro. Secondo successo stagionale per lui, dopo quello alla Clasica de Almeria. Resta leader della classifica generale Jan Christen.Quattro corridori all’attacco nella prima fase di gara: Warre Vangheluwe (Soudal Quick Step), Johan Jacobs (Groupama-FDJ), Gorka Sorarrain (Casa Rural-Seguros RGA) e German Nicolas Tivani (Aviludo-Loutelano-Loulè). Fuga che però non è andata molto lontano visto che le compagini dei velocisti hanno chiuso il gap in vista del finale.Purtroppo ancora sfortuna per Alberto Dainese in vista dello, con un problema meccanico che va a sommarsi al declassamento di ieri.