Volley serie a3 maschile. "San Giustino: amarezza ma no drammi»

SAN– Si riflette sulle cause dell’ultima sconfitta nel campionato diA3, la Ermgroup Sancontro Belluno ha incassato l’ottavo stop stagionale. Quando mancano soltanto due partite alla fine del girone di ritorno parla il libero Filippo Pochini: "Era tanto tempo che non provavamo la sensazione di tornare ad allenarci dopo una sconfitta, eccezion fatta per il capitolo San Donà di Piave, comunque dolceamaro per la conquista di un punto, c’è da rosicare per non essere riusciti a esprimere il nostro gioco. Ci è mancato poco per arrivare al tie-break, sarebbe stato un risultato importante, anche dopo aver espresso non dico la pallavolo più brutta della stagione, ma quasi. Conoscevamo le loro prerogative, ma noi potevamo e dovevamo osare di più. Belluno batteva, noi non facevamo cambio palla, quando è in fiducia una compagine del genere può creare problemi a chiunque.