Sport.quotidiano.net - Volley serie A2. Prosegue il tour de force della Fgl-Zuma: ad Olbia per rimettersi in carreggiata

Terza partita in sei giorni per la Fgl-Castelfranco che sta affrontando un verodenella Pool Salvezza per mantenere la categoria A2. E oggi le toscane dovranno mettere in conto anche l’impegnativa trasferta in Sardegna dove stasera (fischio d’inizio ore 20,30) affrontano il Resinglass. La Fgl-Castelfranco spera di chiudere con un esito diverso rispetto ai precedenti due appuntamenti che non hanno portato punti utili alla classifica. Le sarde sono invece reduci dalla vittoria al tie-break contro la Clai Imola preceduta dalla sconfitta contro Casalmaggiore nella prima giornataPool Salvezza. Il team di Marco Bracci ha necessità di invertire la rotta e tornare ad essere quella apprezzata fino a qualche settimana fa. La Pool Salvezza non è certamente iniziata nel migliore dei modi, ma le toscane hanno ancora il destino nelle proprie mani: finisse oggi il campionato, infatti, sarebbero salve.