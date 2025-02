Sport.quotidiano.net - Volley, la compagine under 15 diretta da silvia angelini piega in finale l’upc balck. Massa Cararra cala il tris vincendo il titolo territoriale dell’Appennino Toscano Under 15

Tre su tre. Dopo gli19 e gli17 anche gli15 della PallavoloCarrara si sono laureati campioni territoriali. In, alla palestra Gaber di Camaiore, la squadra apuana ha contesto e strappato ilalBlack. Il match è terminato 3 a 1 con i massesi avanti di un set (25-20) e poi raggiunti (19-25) ma capaci di scappare definitivamente (25-19 e 25-16). ProprioBlack era stata la grande rivale della fase di qualificazione dove aveva vinto il girone con 33 punti conquistati, uno in più della PallavoloCarrara. Le due squadre si erano incontrate due volte: nella prima sfida l’avevano spuntata i massesi (3-1) e nella seconda i versiliesi (3-0). Nella successiva fase a eliminazioneil team della coachaveva superato in semicon un doppio 3 a 0 l’AvisPistoia.