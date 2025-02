Perugiatoday.it - Volley A1 femminile, la Bartoccini MC Restauri Perugia è ormai in una botte di ferro: strappato un punto a Busto

Leggi su Perugiatoday.it

Quasi due ore e mezza di battaglia per emettere un verdetto se non ufficiale ancora più vicino: la permanenza in serie A1, salvo scenari ad oggi non certamente preventivabili, è un fatto praticamente assodato.Ad infondere maggiore fiducia, al netto del risultato finale non favorevole ma.