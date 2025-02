Quotidiano.net - “Voleva uccidere ebrei, si è avvicinato al turista e ha provato a tagliargli la gola”

Roma, 22 febbraio 2025 – Sangue e tensione in Germania, alla vigilia delle elezioni che domani decideranno le sorti politiche del Paese. Il siriano arrestato ieri a Berlino per l’aggressione al Memoriale dell’Olocausto ha agito perché spinto dall’odio verso gliche “”. Lo ha detto lui stesso, interrogato dai procuratori tedeschi dopo il fermo. Ha precisato che aveva maturato questa convinzione da diverse settimane. Si consolida quinti la pista dell’attentato islamista, con le indagini che hanno fin dai primi momenti individuato “collegamenti tra l’attacco e il conflitto in Medio Oriente". Secondo la Bild nello zaino del ragazzo, arrestato con le mani ancora sporche di sangue, gli investigatori hanno trovato un Corano un tappeto da preghiera e la presunta arma del delitto, un coltello da caccia.