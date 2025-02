Lanazione.it - Volante della polizia ha un incidente per evitare un animale: feriti due agenti

Quarata (Arezzo), 21 febbraio 2025 – Duedi, un uomo e una donna, sono rimastiin unstradale nella zona industriale di Quarata, a pochi chilometri da Arezzo. La pattugliastava raggiungendo un’abitazione dove si segnalavano urla al culmine di una lite familiare. All’altezzazona industriale, però, unha attraversato la strada e la manovra per evitarlo ha fatto perdere il controlloche, dopo una carambola, è finita contro due alberi. Entrambi, per fortuna in modo non grave, i due