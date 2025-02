Primacampania.it - Volano gli stracci tra Iossa (Psi) e Annunziata (Pd): botta e risposta sul mancato Consiglio a Napoli e sulla vicenda Pomigliano

decisamente glitra Felice(Psi) e e il Partito Democratico (PD), rappresentato da Giuseppee Gennaro Acampora. La polemica nasce in seguito alla sospensione delcomunale diper mancanza del numero legale, un episodio che, secondo, rappresenta un sintomo della fragilità della maggioranza che sostiene il sindaco Gaetano Manfredi.“Se manca così spesso il numero legale significa che non c’è armonia all’interno della maggioranza”, ha dichiarato, esprimendo preoccupazione per un malessere politico che ritiene ormai strutturale. “Se fossi il sindaco Manfredi, comincerei a preoccuparmi. Questo malessere e questa insoddisfazione persistono da troppo tempo. È necessaria una verifica politica per comprendere le cause di questa agitazione e del ripetuto assenteismo.