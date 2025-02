Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, c’è un solo scenario possibile ad oggi. Tutti gli aggiornamenti sul futuro del serbo

di RedazionentusNews24, c'è unadglisuldel centravanti, in scadenza di contratto nel 2026Non arrivano buone notizie in merito a unapermanenza di Dusanallantus. Anzi, la sensazione è che tutte queste panchine siano soltanto l'antipasto di una separazione estiva ormai annunciata.Come riportato quest'da Tuttosport, infatti, ci sonoi presupposti affinché ilfaccia le valigie a giugno, anche e soprattutto tenendo conto che ha un contratto in scadenza nel 2026. In questo modo il mercatopotrebbe incassare qualcosa.