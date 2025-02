Bergamonews.it - Visionary e MyES insieme per tre workshop sul giornalismo internazionale

Da Bergamo fino in Australia, passando da New York.Bergamo e My English School () Bergamo organizzano nella primavera del 2025 tre incontri sul.Un’occasione per gli under-35 di Bergamo e provincia di approfondire la conoscenza sul modo di farein paesi come Stati Uniti, Regno Unito e Australia, mettendosi in gioco con le attività proposte dei docenti della scuola di inglese e dei volontari di.Gli incontri – gratuiti – si terranno una volta al mese, dalle 19 alle 20, nella sede di My English School Bergamo in via Giuseppe Verdi 33.Si parte martedì 4 marzo 2025 con ildedicato albritannico.Nell’occasione verrà analizzato lo stile comunicativo e la struttura degli articoli scritti nella stampa inglese ed irlandese, con un focus sulla narrazione e la presentazione delle notizie.