Sport.quotidiano.net - Virtus: Holiday e Zizic gli osservati speciali. Test con Forlì per preparare la volata finale

Leggi su Sport.quotidiano.net

Si torna in campo venerdì prossimo, con l’Olympiacos. Poi, domenica 2 marzo, alla Segafredo Arena, la madre di tutte le partite. Quella con l’Olimpia Milano con un ricordo, fresco, da cancellare e riscattare al più presto. Oggi, intanto, alla palestra Porelli, arriva, formazione di A2 che non nasconde le ambizioni di salire di categoria. Scrimmage (a porte rigorosamente chiuse) per dar modo a chi è rimasto, all’Arcoveggio, di allenarsi provando anche qualcosa in chiave partita. Dusko Ivanovic dovrà dare un’occhiata ai suoi. Capitan Belinelli, Hackett e Polonara hanno un rendimento pressoché costante e non ci sarà bisogno di tanti. Al contrario bisognerà valutare Morgan, che aveva saltato le trasferte in Piemonte per un pensate attacco influenzale, e Justin, che deve dimostrare di essere sempre più integrato negli schemi bianconeri.