Avellinotoday.it - Violenza nel Futsal: l'ASD Sandro Abate denuncia un'aggressione vergognosa

Leggi su Avellinotoday.it

L'ASDFive Soccer esprime sgomento e indignazione per quanto accaduto durante e dopo la gara della nostra formazione Under 17 contro la squadra De Vita Soccer, valida per la 20° giornata del Campionato Elite di. La partita, disputata sul campo di Contrada Pontecorvo a.